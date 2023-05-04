廠兵止頹 車路士六連敗 奧巴美揚僅觸球9次 林柏特：非鬥心不足

阿仙奴近仗連環「自爆」被曼城搶去爭標主導權後，昨返主場迎戰車路士演「倫敦打吡」，於18及31分鐘由隊長馬田奧迪加特接應格列沙加兩次左路地波傳中建功，個人今季第3次梅開二度。34分鐘，前鋒「主耶穌」加比爾捷西斯於禁區內混戰中射入，終以3：1擊敗有翼鋒馬度基「破蛋」的車路士，結束近4戰不勝頹勢，反觀客軍在暫代領隊林柏特上任後6戰全敗。

施治入選名人堂

賽後阿迪達稱讚麾下以表現為近期低迷作出回應，惟承認面對曼城的強勢，目前球隊必須先做好自己才有力談爭冠。至於車路士是役表現再次捱批，首返酋長球場倒戈的奧巴美揚半場僅觸球9次零攻門，半場已被換出；而梅迪歷後備上陣更被主隊球迷以雷射筆「招呼」成焦點。林柏特賽後直言為戰果感失望，但不認同外界對球員鬥心不足的指控。

至於英超賽會昨公布，曾效力車路士及阿仙奴的退役一代鋼門施治，獲選為英超名人堂成員。這名捷克名宿過去曾與林柏特在球員時代並肩多年，為藍戰士共奪15座冠軍，在阿仙奴時代亦贏得3項錦標。

列斯聯落實聘大Sam

另外，近5戰不勝的列斯聯昨落實解僱上任僅兩個多月的查維加西亞，委任艾蘭戴斯接掌球隊至季尾，冀這名英籍名帥可在今季餘下4輪帶領球隊護級。目前列斯聯在英超以34戰得30分排第17位，餘下4戰對手分別是曼城、紐卡素、韋斯咸及熱刺。