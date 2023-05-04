久保建英倒戈皇馬建功 巴塞最快下輪封王

皇馬衛冕西甲機會早已渺茫，近期已轉攻西班牙盃和歐聯。皇馬未來兩仗先是下周日凌晨西盃決戰奧沙辛拿，後於下周三凌晨歐聯4強主場大戰曼城，此役遂讓箭頭賓施馬及中場莫迪歷休息，加上翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞停賽，球隊攻力明顯減弱，更因中堅艾達米列達奧在47分鐘回傳變「助攻」，讓倒戈的翼鋒久保建英打開紀錄。皇馬右閘丹尼爾卡華積於61分鐘「兩黃一紅」被逐。85分鐘，皇蘇中場巴倫尼特斯亞射成2：0完場。皇馬守將拿祖費南迪斯說：「球迷不應懷疑球隊的實力，我們未來10天有最重要的任務。現在要做的是從落敗中抬起頭來，為錦標而戰。」

巴塞轉會總監投維拉

艾爾切提前5輪降班

巴塞藉後備上陣的左閘佐迪艾巴於85分鐘一箭定江山，以1：0挫在27分鐘已少踢一人的奧沙辛拿，賽後33戰82分，進一步拋離皇馬至14分，下仗只需戰勝愛斯賓奴便可提早封王。此外，負責巴塞球員轉會市場的總監艾文尼，昨落實今夏提早一年解約離任，據報60歲的他將轉到阿士東維拉工作，與西班牙同胞領隊艾馬利合作。

另外，榜尾大幡艾爾切作客以1：2不敵艾美利亞後，賽後少今晨主場對維拉利爾的尾四球隊華倫西亞17分下，提早5輪成為首支降班球隊。