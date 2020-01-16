美斯遭內部停薪停賽 缺操偕家人遊沙特兼任大使 PSG拒續約

PSG於法國時間周日在法甲以1：3不敵羅連安特，翌日即會復操，但美斯私下前赴沙特阿拉伯，據報與旅遊和「秘撈」擔任當地旅遊大使有關，引起PSG不滿。法國傳媒廣泛報道，美斯已被罰內部停賽兩周，另來自PSG的消息更指出：「沒有人比球會更重要。美斯不單停賽，並被停止訓練和停薪。」據報美斯勢損失約170萬歐元（約1470萬港元）。

料只餘3仗告別

故此，美斯勢將無緣下周日作客特魯瓦，以及下周六主場迎戰阿些斯奧的法甲比賽。而據報PSG亦已決定今季結束後不會與這名下月便36歲的球星續約。意味他停賽復出後，只餘聯賽作客歐塞爾和斯特拉斯堡，以及主場對克萊蒙特的告別戰。

美斯於2021年夏天以自由身加盟PSG，近兩季各項賽事上陣71次入31球，其中今季迄今披甲37入20球雖見進步，但球隊在歐聯16強被拜仁慕尼黑雙殺出局，現於法甲亦只分別多次席馬賽和第3位朗斯5分和6分。至於朗斯昨作客以1：0挫應屆法國足總盃冠軍圖盧茲，取得近7場聯賽第6場勝仗。

傳返巴塞1年再投希拉爾

美斯被重罰後惹來不少有關其前途的揣測，其中以回巢巴塞最廣為人知，但不等於就此一錘定音，理由是他與沙特關係良好，所以今夏有機會加盟以沙特主權基金（PIF）為班主、有望出席下季歐聯的紐卡素，而車路士也有機會成為美斯的潛在新東家，但障礙是該隊今季成績一落千丈，勢無緣來季歐戰。

西班牙電台Onda Cero則報道，美斯將回巢巴塞，但明夏會轉投今屆亞冠盃決賽球隊沙特的希拉爾，屆時巴塞老將中場布斯基斯及左閘佐迪艾巴也或隨他前往沙特落班。