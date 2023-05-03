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2023年5月3日星期三
比素首膺世界冠軍 寫比利時球手歷史 榮升桌壇二哥
曼城火力全開迎韋斯咸 艾華利斯或擔正 利物浦爭五連勝
港隊13人戰泰拳世界賽
夏登大爆發轟45分 76人食塞拔頭籌
國手張之臻爆冷反挫諾利 馬德里賽闖16強譜新猷
謝榮鍵英國GT賽首站得一亞一季
足壇快遞：陳曉明任台女足主帥
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歐戰資格競爭激烈 次席至第7僅差6分
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【明報專訊】（請看附圖）
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