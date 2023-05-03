夏登大爆發轟45分 76人食塞拔頭籌

夏登全場37投20中，包括決勝節最後8.4秒射入關鍵三分，取全場最高45分，領76人以4分反勝塞爾特人；PJ德加則上陣37分鐘，錄得0次起手和罰球寫下NBA新紀錄。夏登NBA生涯第10次季後賽單場得分逾40，僅次於勒邦占士的28場和杜蘭特的14場，他同時相隔7年又341日再於季後賽射入45分。這名33歲後衛賽後表示：「此役獲勝後，我告訴隊友不要太高興，因出線的路途仍遠。無論安必特下仗會否復出，我們都會準備好」。

至於鳳凰城太陽在同日另一場，有當家控衛基斯保羅在第3節因傷退場，終作客以87：97反負有約基治貢獻「雙雙」39分及16個籃板的丹佛金塊，西岸次圈場數落後0：2。太陽主帥威廉斯賽後透露，保羅疑似腹股溝受傷，且傷勢不樂觀。

畢拿傷腳踝 次戰上陣成疑

另外，邁阿密熱火星將占美畢拿日前於東岸次圈鬥紐約人的第1場奮戰受傷，據報右腳踝腫得像棒球一樣，今早次仗上陣成疑。紐約人主力後衛謝倫般遜同因右腳踝有傷，與祖利斯蘭度一同缺陣。