曼城火力全開迎韋斯咸 艾華利斯或擔正 利物浦爭五連勝

作客2：1力克富咸後，曼城已在聯賽錄得八連勝，當中開賽初段極刑建功的艾寧夏蘭特，更成為1931年以來首名單季在所有賽事取得50球的英格蘭頂級聯賽球員，哥帥更笑言「紀錄比起邱吉爾當英國首相還要早」。哥帥也表明艾華利斯也是藍月破敵的另一殺着，不排除在往後賽事讓他與夏蘭特和奇雲迪布尼組成三叉戟組合。此外，剛以4：3擊敗熱刺的「紅軍」利物浦，則在主場對富咸，冀力爭聯賽五連勝，續向第4名的死敵曼聯施壓。

比克福特力保拖肥1分

列斯聯或聘「大Sam」救駕

聯賽榜下游方面，愛華頓昨晨則與李斯特城合演「入球騷」。作客的「拖肥」雖憑卡雲特利雲開紀錄，卻一度被主隊李城反超前。拖肥終靠門將比克福特完半場前救出對手12碼，加上伊禾比換邊後建功，2：2逼和對手完場。惟愛華頓賽後已7戰不勝，以34戰得29分續居尾二；得30分的李斯特城則升上第16位。

同時，早前易帥後表現未有起色的列斯聯，據報正考慮再易帥，由護級經驗豐富的「大Sam」艾蘭戴斯接手，取代今年2月方走馬上任的查維加西亞。