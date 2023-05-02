傑志反勝東方闖足總盃決賽 季內對壘6次不敗 下周六決戰流浪

連同本年1月高級組銀牌決賽戰至互射12碼獲勝，傑志賽前五鬥東方以4勝1和佔優。惟「藍鳥」此戰14分鐘因門將保羅撲跌敵軍前鋒巴杜姆輸12碼，後者操刀中鵠先拔頭籌，助東方半場坐擁1球優勢。傑志下半場先後換入艾力士及金信煜兩名高大中鋒求變，並在67分鐘奏效，由艾力士接應羅拔圖的右路傳中，力壓東方的吉爾吉斯國腳中堅高素巴耶夫頂入，將賽事帶入加時。

加時戰至116分鐘，傑志有艾力士被東方後備入替的國援朱康銘踢跌博得12碼，米基爾主射破網反超。東方及後亦有高素巴耶夫疑在禁區內被侵犯，但球證陸建燊未有理會。而高素巴耶夫完場前於禁區外抽射僅高出，錯失追和最後機會。傑志保持本季對東方的不敗佳績，近5屆足總盃第4次晉級決賽。

明加索夫留力港超爭標戰

傑志本仗收起累積4面黃牌的主將明加索夫，以防這名土庫曼國腳中場在下周日對理文的港超爭標戰停賽。主教練朱志光指出，此乃權衡賽事後的決定，不能讓其冒險，「看看哪樣輕和重，食雞定食雞精先」。他又說，儘管球隊先落後，但東方把防線縮後，有利球隊換入艾力士及金信煜以身高優勢威脅對手，最終亦如願扭轉敗局。

此外，傑志對理文的港超煞科戰門票昨開始預售，足總晚上宣布，該戰的特惠門票已售罄，正價門票則尚餘少量。