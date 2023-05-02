利物浦戲劇性絕殺熱刺 高普忘形慶祝拉傷腿筋

利物浦的居迪斯鍾斯、路爾斯戴亞斯及穆罕默德沙拿於開賽15分鐘內先後建功，熱刺則由哈利卡尼、孫興慜及李察利臣分別在40、77和補時兩分鐘破門扳平，卻在99秒後被迪亞高祖達絕殺，令「紅軍」取得四連捷，並令熱刺的看守領隊賴恩美臣，未能重複上場逼和曼聯2：2的好戲，賽後34戰得54分名列第6。

熱刺將帥怨球隊慢熱招敗

卡尼賽後慨嘆熱刺已不止一次開局慢熱，導致先落後而陷入困境。美臣亦稱「會向麾下鄭重說，如果球隊開賽後張力不足，便會招致失球。」高普則承認祖達的入球令他興奮慶祝期間受傷，「我不清楚觸傷腿筋抑或是內收肌，總之我被懲罰了」。他或會被秋後算帳，事關他指此役執法球證保羅泰亞尼針對他和紅軍，但領黃的他拒絕說出他與球證的對話內容，又特別提及紅軍上季英超作客打和熱刺中，泰亞尼拒絕向卡尼拔紅，卻將紅軍左閘安德魯羅拔臣趕出場。