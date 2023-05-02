哀兵誓拆車再登頂 阿迪達冀麾下振作 林柏特圖開齋

阿仙奴vs.車路士 now611/621台 明晨03：00直播

阿仙奴在英超連續打和利物浦、韋斯咸和修咸頓痛失6分後，上仗作客曼城更以1：4慘敗，被少踢一場的對方以1分反壓登上榜首，結束247天領導群雄的歲月，但若明晨挫車路士，便可以兩分反超前周四凌晨才主場迎戰韋斯咸的「藍月」。阿迪達說：「此役勝出便可再度登頂。那247天的事確曾存在過，我們仍可再次返回那位置。球隊只餘5輪比賽，這是關於戰意的問題，我們必須繼續擁有那團爭勝的火。」他又叮囑麾下「須忘卻上場的慘敗，保持謙卑，了解自己的弱點和盡力做得更好」。然而，他承認今季中堅威廉沙列巴的背傷康復進度緩慢，肯定無緣迎戰車路士。

阿仙奴傳售3將套現擴軍

林柏特暗示車仔重建需時

與此同時，英國傳媒報道阿迪達已為下季籌謀，目標中場有此仗續因傷缺陣的車路士球員美臣蒙特、白禮頓的摩西斯卡些度及韋斯咸的迪格蘭賴斯，而由於後者勢逾1億鎊（約9.85億港元），故此傳言為了套現，阿仙奴有意放售格列沙加、後衛基蘭泰亞尼及被外借至法甲球會蘭斯的前鋒巴洛根。

相比於阿仙奴，車路士的情况更糟糕，在林柏特二次領軍中，3場英超和歐聯8強兩仗只入1球下全敗，聯賽排名更已跌至第12，最後6仗若再有差池，排名恐會更低。深受壓力的林柏特回顧阿迪達於2019年尾走馬上任後，阿仙奴過去3季不時亦受到抨擊，至今季才交出佳績。「林伯」說：「阿仙奴是好例子。執教一支球隊是長時間的事，領隊總會難免受到批評。我的球員目前自信不足，我的其中一項工作就是協助他們重拾信心。」他又證實中堅高列巴尼因傷筋受傷續避戰，令38歲守將堤亞高施華勢更任重道遠。