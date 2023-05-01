體壇快訊：王嘉莉徐淑琪亞洲柔道賽摘銅

港欖挑戰賽名列第5

香港欖球隊前日於世界七欖挑戰者系列賽第2站8強止步，昨轉戰名次賽。男子隊先以20：5擊敗意大利隊，其後再17：7贏烏干達隊，取得第5。湯加隊連續兩站打入決賽，出線世巡賽附加賽。香港女子隊則以12：5先贏巴拉圭隊，再10：24不敵波蘭隊，以第6名完成此站賽事。

金塊挫太陽 梅利助拔頭籌

丹佛金塊昨於NBA季後賽西岸次圈首戰，憑謝美梅利轟入全場最高的34分，加上約基治貢獻24分及19個籃板，主場以125：107擊敗鳳凰城太陽，場數1：0先拔頭籌。主帥米高馬龍大讚梅利為「蝙蝠俠」，專為季後賽而生。

比素反勝斯佳輝 決戰施比

比利時球手比素在英式桌球世界賽4強落後5：14下連贏11局，終以17：15擊敗20歲中國新星斯佳輝，創下世界賽史上最大幅度落後而反勝的紀錄。世界排名第10、28歲的比素亦成為首名來自歐陸國家的球手打入世界賽決賽，今日決戰4屆冠軍施比，後者在4強以同樣比分淘汰麥克艾倫。

港乒球手建造業賽表演

「建造業乒乓球比賽2023」昨於上水舉行，吸引逾450名來自業界的選手參戰，賽事設有男、女子單打及雙打賽。而港隊乒乓球主將李皓晴及林兆恒昨以嘉賓身分參戰表演賽，與水務署署理署長周世威及建造業議會主席何安誠交手。