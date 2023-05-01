高澔塱跳過8米大關 港隊第2人 續追港績爭奧運達標

這場男子跳遠高手雲集，除了負笈法國的陳銘泰特意返港，其同門師弟高澔塱和馬嘉豪，學界新星林銘夫和澳洲隊的Jalen Rucker亦有參賽。高澔塱在全場鼓掌帶動節奏下，第2跳跳出7.94米，打破自己的PB（7.87米），他在第5跳再創佳績跳出8.01米，力壓澳洲選手和林銘夫封王。陳銘泰則4跳失敗，僅靠第3跳的7.79米得「梗頸四」，他樂見港隊良性競爭，推動彼此進步。女子跳遠方面，俞雅欣以6.24米得亞軍，以0.11米之差不敵澳洲選手Annie McGuire。

去年歐洲比賽曾踩界跳8.28米

高澔塱成為繼陳銘泰後，第2名跳過8米大關的港將，他得悉成績後激動揮拳，賽後即時衝上看台，與家人分享喜悅。他坦言8米對於跳遠選手而言是個標準，「我需要做到，亦一早要做到」。他透露去年在葡萄牙集訓時，曾在歐洲比賽以些微之差踩界跳到8.28米，這更成為他的推動力，「我在牀頭、書枱、房門貼滿那一跳的影片截圖，當自己喊累喊辛苦時，提醒自己要更努力，爭少少就可能跳到8米」。

高澔塱憑這跳升上本地排名第1，亞洲賽和杭州亞運入場券之爭暫時領先，但直言未敢鬆懈，「大家實力好近，我一定要做得更好，才值得這個位置去亞洲賽」。香港紀錄是陳銘泰造出的8.12米，高澔塱直言會朝這目標努力之餘，會把目光放得更遠，嘗試爭取達到直入巴黎奧運標準的8.27米。他不忘感激家人無條件支持，讓他可盡力追夢。

標槍王許懷熙成功求婚

許鎧珈奪亞少賽擲項首牌

至於許懷熙同日雙喜臨門，除了在男子標槍以61.42米奪冠，賽後更在眾人見證下，向相戀10年的女友Tiffany求婚成功。港將許鎧珈日前在烏茲別克舉行的亞洲少年田徑錦標賽，則於女子標槍以47.86米勇奪季軍，為香港贏得第一面亞洲U18賽事擲項獎牌。