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2023年5月1日星期一
拿玻里未提前奪標 主場遭沙坦逼和 拉素負國米恐失前四
夏蘭特34球平英超紀錄 助曼城險勝富咸 壓過阿仙奴登榜首
曼聯終結維拉不敗強勢 續追第3紐卡素
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體壇快訊：王嘉莉徐淑琪亞洲柔道賽摘銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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