巴塞大勝10人貝迪斯 15歲耶馬爾地標

巴塞賽前各賽事近5仗1勝2和2負，昨於14分鐘藉傷癒復出的守將安達斯基斯坦臣以頭槌開齋領前。33分鐘，在13分鐘後備上陣的貝迪斯後衛艾加干沙利斯「兩黃一紅」被逐，巴塞之後憑羅拔利雲度夫斯基及拉芬夏比洛尼建功，加上對方中場古度洛迪古斯末段擺烏龍，終以4：0大捷。

皇馬主場輕勝 賓施馬單月3次戴帽

巴塞的耶馬爾於83分鐘上陣，曾近射被貝迪斯門將雷爾施華擋出，又直線妙傳予奧士文尼迪比利但後者失機。巴塞賽後證實耶馬爾並非隊史最年輕上陣球員，紀錄保持者是1902年在Macaya Cup披甲、時年13歲11個月零16日的艾馬斯基。此外，季後掛靴的41歲貝迪斯中場祖亞昆此役在64分鐘後備上陣，完場前獲魯營球場內的球迷起立拍掌致意。

皇馬藉前鋒賓施馬在4月第3次大演帽子戲法，加上洛迪高高斯47分鐘錦上添花，主場4：2擊退艾美利亞。已入17球的賓施馬於射手榜落後利雲度夫斯基兩球。華倫西亞昨晚作客以1：2不敵卡迪斯，今晨或被基達菲趕過而跌落尾三。