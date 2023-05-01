夏蘭特34球平英超紀錄 助曼城險勝富咸 壓過阿仙奴登榜首

上周中於榜首大戰大勝阿仙奴後，曼城是役雖有中場大將奇雲迪布尼有傷避戰，但開賽僅3分鐘，頂替迪布尼擔正的祖利安艾華利斯於禁區內博得12碼，由艾寧夏蘭特操刀射入，亦是這名22歲挪威國腳今季第50個入球，包括聯賽第34球，看齊英超史上單季入球紀錄。15分鐘，富咸憑前鋒卡路士雲尼斯奧斯與隊友「撞牆」後近門射入扳平。不過，主導形勢的「藍月」於36分鐘由艾華利斯遠射世界波，以2：1領先半場。

換邊後富咸積極反撲，惟兩次殺入禁區內的良機分別被藍月門將艾達臣摩拉斯及後衛基爾獲加化險為夷，最終曼城作客險勝2：1，賽後32戰得76分，以1分壓過阿仙奴重登榜首。

白禮頓獲隊史最大勝 傳簽占士米拿

另外，白禮頓前晚憑韋碧克、柏斯高哥斯及安達夫分別梅開二度，於主場以6：0大勝狼隊，寫下隊史在頂級聯賽的最大勝仗紀錄。賽後主帥迪施比直言以球隊今季表現而言，值得取下歐洲賽資格，因此餘下賽季將以此為頭號目標。此外，據報「海鷗」正力斟利物浦老將中場占士米拿及英冠屈福特的21歲前鋒祖奧柏度，其中後者日前更被剔出屈軍的比賽大軍，傳聞甚囂塵上。