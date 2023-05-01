拿玻里未提前奪標 主場遭沙坦逼和 拉素負國米恐失前四

拿玻里踏入上月表現不穩，歐聯8強兩戰和負各一後被AC米蘭淘汰外，賽前4場意甲也只得2勝1和1負，教練史巴列堤此役以域陀奧森漢掛帥，配以雙翼夏榮羅辛奴及基華拉斯基利亞強攻。拿玻里開賽後控制戰局，其中左路的基華拉斯基利亞尤其活躍，屢次在沙軍右後防製造騷擾。總計拿玻里上半場9射3中，當中奧森漢於7和23分鐘攻門雖中框卻未竟全力，隊友中場森保安古沙則在42分鐘遠程炮卻過不了沙蘭力坦拿的37歲門將奧祖亞的十指關。

拿玻里近7仗僅兩勝

拿玻里攻擊手拉斯柏度尼於60分鐘入替僅兩分鐘，便為中場馬泰斯奧利華拉穿針引線得手，卻被沙軍鋒將保拿爾迪亞在84分鐘的入球，破壞了繼1987和1990年後，隊史第3次揚威意甲的慶祝派對。

拉素作客國際米蘭藉前鋒菲臘安達臣在30分鐘先拔頭籌領前上半場。國米下半場先後調入杜費斯、拿達路馬天尼斯及查漢奴古加強攻力，而在拉素在68分鐘以柏度洛迪古斯入替恩莫比尼後兵敗如山倒，國米箭頭盧卡古先後於78和83分鐘助攻馬天尼斯及魯賓高辛斯，馬天尼斯其後在90分鐘埋齋，令拉素以1：3敗走，取得近9場聯賽首敗，賽後32戰續得61分，領前同得57分、依次排第4至6的國際米蘭、AC米蘭及羅馬4分。阿特蘭大憑沙柏哥斯達先在34分鐘建功，後於88分鐘助攻杜雲沙柏達，作客2：1挫拖連奴，賽後以55分排第7。

羅馬添傷兵 僅和AC米蘭

羅馬昨晨迎戰AC米蘭的戲肉在補時階段。羅馬前鋒譚美阿巴謙於補時3分鐘獲薛基施歷助攻打破僵局，主隊球迷滿以為可全取3分之際，米蘭翼鋒拉菲爾利亞奧3分鐘後，在左路傳中予沙利麥卡斯射成1：1完場。「首都狼」主帥摩連奴賽後為前鋒比洛迪半場因傷被下火線，以及隊內「十字軍」人數增加而憂慮，他說：「我為未能拿下3分而感到遺憾，但我也對麾下的表現感自豪。羅馬並非富有球會，人腳並不充裕。每當損兵折將都會成為大問題。」