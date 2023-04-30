呂麗瑤兩破PB奪冠 跨過掙扎重新出發 突破自我唯靠堅持

呂麗瑤在初賽先跑出13.29秒，刷新自己在2019年4月造出的PB（13.32秒），她在衝線一刻難掩激動，淚灑賽場。她短休約2.5小時再戰決賽，終以13.27秒率先衝線，將PB再度推快，力壓盛楚殷贏得冠軍。男子組方面，王珞僖在110米欄決賽超風速（+2.9）下，跑出13.67秒封王。

對於連續兩槍刷新PB，呂麗瑤說足證實力，並非撞彩。她坦承運動生涯初段順遂，幾乎每年都能刷新PB，惟疫情的3年來陷入樽頸位，故初賽衝線後百感交集，「我之前每年都有進步，覺得這好像理所當然，但疫情幾年間，我的成績不是特別出色，對自己有一點懷疑，都幾難捱」。要走出低谷，呂麗瑤強調唯有堅持，並稱為有好成績作出諸多犧牲皆值得，她更感慨道：「原來0.0幾秒的進步，要用這麼多年去追」。

首披港隊戰衣 屈旨盈1萬米封后

屈旨盈在女子1萬米以38分25.51秒奪冠，對於首次以港隊身分在泰坦跑道上比賽，她表示：「我由香港長跑好手到田徑代表，能穿上這件港隊衫已經好光榮，沒想過教書後仍可以突破自己，代表港隊跑田徑賽」；葉雅傑則於男子組以32分33.96秒封王。田項方面，張靜嵐在女子跳高跳出PB的1.78米奪冠，至於香港紀錄保持者陳彥霖在女子三級以12.78米奪冠。

李紫桃亞少200米第3快入決賽

師承鄧漢昇的呂麗瑤，樂見小師妹白凱文在亞少賽的女子100米欄破U18港績摘銀，認為這對跨欄界是好事。至於港隊在昨日的亞少賽再傳好消息，剛於女子100米摘銅的李紫桃，轉戰主項200米初賽跑出24.74秒，以小組首名、總成績第3晉級今日決賽。男子組則有陳一樂和梁靖恆在複賽過關，今於200米決賽爭牌。