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2023年4月30日星期日
曼城誓劫富重奪榜首 大勝阿仙奴後士氣如虹 哥帥憂麾下輕敵
英媒：卡塔爾財團「終極報價」曼聯 若被拒將棄購
流浪足總盃坐亞望冠 反勝南區 隔20年再闖決賽
視乎拉素勝負 拿玻里或今晚封王
多蒙特僅和波琴 榜首恐得而復失
體壇快訊：花劍Greg蟬聯全年最佳教練
SUN周日體育直播賽程
呂麗瑤兩破PB奪冠 跨過掙扎重新出發 突破自我唯靠堅持
湖人大破灰熊晉身次圈 寫2020封王後最佳 勇士帝王需搶七
佩雷斯F1阿塞拜疆站衝刺賽先聲奪人
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼城誓劫富重奪榜首 大勝阿仙奴後士氣如虹 哥帥憂麾下輕敵
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