體壇快訊：花劍Greg蟬聯全年最佳教練

港隊負湯加 無緣七欖世巡賽

香港男子欖球隊昨於世界七欖挑戰者系列賽第2站先以17：0輕取比利時隊，分組賽3戰全勝，首名出線，但隊長韋兆新是役受傷。港隊最終8強面對上站冠軍湯加隊，半場落後0：19下，終以12：33敗陣，肯定無緣躋身世巡賽。女隊則分組賽第3場贏墨西哥隊19：7，但8強以5：40不敵比利時隊。

駱建佑基丁亞洲賽爭冠

羽毛球亞洲賽昨於迪拜續燃戰火，新加坡籍7號種子駱建佑在男單4強，以直落兩局擊敗中國隊的陸光祖，今與印尼星將基丁安東尼爭冠。至於混雙決賽將上演中國隊內訌，頭號種子鄭思維/黃雅琼，將會鬥隊友蔣振邦/魏雅欣。

魏賡赴奧地利戰公益路跑賽

公益路跑賽Wings for Life World Run將於下周日舉行，香港賽事定於中環海濱長廊舉行，跑手亦可自由選擇路線。長跑好手魏賡去年以52.13公里贏得香港 APP RUN總冠軍，其成績更在全球排名34。今年他將會首次挑戰實體賽事，前往奧地利參賽。

美國隊男籃世盃撼希臘

今夏舉行的男籃世界盃昨完成分組賽抽籤，矢志重奪冠軍的美國隊，與安迪度高安普領軍的希臘隊、新西蘭隊及約旦隊同處C組。上屆冠軍西班牙將在G組遇伊朗、巴西及科特迪瓦隊。中國隊則在B組首仗對約基治坐鎮的塞爾維亞隊，而同組另外兩隊為波多黎各隊及南蘇丹隊，故國籃有力爭出線16強，從而成為亞洲區最佳隊伍並取得巴黎奧運資格。

神戶輕取湘南續居首

神戶勝利船昨在日職主場2：0擊敗湘南比馬，以10戰22分續居首。名古屋鯨魚作客被橫濱水手以1：1逼和後，被作客一球絕殺大阪櫻花的廣島三箭，以20分升上次名。