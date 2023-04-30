流浪足總盃坐亞望冠 反勝南區 隔20年再闖決賽

流浪與南區11日內第3次對決，此前雙方各勝一場，昨仗半場互無紀錄，南區於55分鐘憑史提芬彭利拿直入罰球先開紀錄。流浪12分鐘後由「帶刀侍衛」金旻奎妙射扳平，這名韓籍守將本月5場入4球。南區後衛川瀨浩太在82分鐘兩黃一紅被逐，踢少一人隨即於87分鐘輸12碼，祖連奴親自操刀破網，助流浪險勝2：1，繼2003年再度晉身足總盃決賽，將對明午另一場4強東方對傑志之勝方。流浪若贏得足總盃，將可取得下季亞冠外圍賽資格。

莫耀強或加碼奪冠獎金

祖連奴完季勢離隊他投

流浪會長莫耀強賽後稱，球隊今季表現和成績已超預期，除80萬元爭冠獎金，會考慮「加碼」，「人心肉做，若贏冠軍都要識做」。問到想否下季參加亞洲賽，莫戲稱：「如果贏到我們一定參加，我賣埋層樓都走去踢，放埋退休金落去。」他希望保留班底下季續戰，但承認或未能留住是役入球功臣祖連奴，「他已有球會招手，也向我說了會去那隊」。

流浪老大哥盧均宜讚揚一眾隊友鬥志佳，「大家很團結一致，希望憑這股氣勢贏足總盃冠軍返來」。他認為兩名新外援神田夢實及伊巴謙季中加盟後，在前場作用幫助很大，「以往大家都認為流浪是中下游球隊，今季證明我們是有能力，聯賽坐四望三再入盃賽決賽，大家努力無白費」。