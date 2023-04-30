英媒：卡塔爾財團「終極報價」曼聯 若被拒將棄購

《天空體育》、《The Athletic》及《泰晤士報》等均報道，卡塔爾伊斯蘭銀行（QIB）主席Sheikh Jassim的財團近日提交了第3份報價，超過50億鎊收購曼聯100%股權，另再承擔紅魔全部債務。持有69%股權的格拉沙家族，換算可獲得約34.5億鎊。報道補充若這次報價仍未獲接受，卡塔爾財團將會放棄收購曼聯。至於英國首富拉特克里夫的英力士集團亦有新報價，據報將收購大部分股權，令格拉沙兩兄弟或可保留部分股權。

坦夏格拒放加拿祖戰世青盃

曼聯上仗英超作客被熱刺逼和失分，以31戰60分排第4，未來兩仗將是保四關鍵，先在今晚主場對33戰54分排第6的阿士東維拉。維拉近10場8勝2和不敗。紅魔賽前落實與小將阿歷真度加拿祖續約至2028年，領隊坦夏格稱這名18歲阿根廷籍鋒將已復操但仍未能上陣，並確認不會放行對方參加下月底U20世青盃。另外，曼聯落實7月22日季前在紐約友賽阿仙奴。

至於32戰62分排第3的紐卡素，以近8仗7勝強勢主場對榜尾的修咸頓。