曼城誓劫富重奪榜首 大勝阿仙奴後士氣如虹 哥帥憂麾下輕敵

富咸vs.曼城 now611/621台 晚上21：00直播

曼城現已17場不敗，對阿仙奴一役除了奇雲迪布尼與艾寧夏蘭特在鋒線光芒四射，右閘基爾獲加重返正選行列，配合文路爾艾簡治客串左閘，變回4後衛亦可凍結對方兩翼進襲。這意味即使尼敦阿基繼續養傷，在未來兩仗面對今季聯賽傳中次數最多的富咸與韋斯咸，主帥哥迪奧拿亦有辦法拆解。哥帥賽前稱會先專注聯賽，仍未想對皇家馬德里的歐聯4強賽事，又擔憂麾下今場輕敵：「我記得（2月首循環）作客贏了阿仙奴，然後在諾定咸森林也踢得不錯，但和波失分了。」

至於對富咸的首循環比賽，曼城因祖奧簡斯路領紅，最終僅補時憑夏蘭特射入12碼險勝。富咸主帥馬高施華表示會繼續中路嚴密佈防，免重蹈阿仙奴覆轍，又指球隊護級成功，已開始為下季作準備。他們是役除了有米祖域續停賽，翼鋒韋利安及哈利威爾遜均因病上陣成疑。

卡尼不甘熱刺空手而回

高普認紅軍難爭前四

至於力爭歐洲賽席位的熱刺將作客利物浦，射手哈利卡尼確認在前帥史迪連尼被解僱前，與其他資深球員曾於球會主席利維會面：「我們很坦誠交流，希望做些事令這球季不至空手而回。我們仍在爭前四，如果沒有第4，也就嘗試爭第5、第6。」熱刺現落後第4的曼聯6分兼多踢兩場，至於利物浦則落後7分，多踢一場。「紅軍」領隊高普同樣對爭前四感到悲觀：「歐霸就歐霸吧。己隊雖近期連贏3場，但還稱不上穩定。」

水晶宮大手交易險勝韋斯咸

另外，水晶宮主場4：3險勝韋斯咸，1分壓過車路士，以40分升上聯賽榜第11。韋斯咸則以34分續排第15。