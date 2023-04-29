同屬技術流 與林嘉緯惺惺相惜

神田夢實季中加盟標準流浪後主理罰球和角球，令陣中老大哥林嘉緯減少處理死球機會，不過這名37歲老將未有介意，「球隊同位置有多選擇是好事。我年紀大已接受上陣時間減少，若一個外援年輕10年都搶不到我位置，要他來港做什麼？」

林嘉緯讚揚這名28歲日籍中場融入球隊之快，是他過去跟不同外援合作之中的異數，「雖然我們年紀相差一大截，不過大家都是技術型球員，除了位置相似，我們對何時短傳何時長傳的想法都差不多，所以落到場很短時間就取得默契，語言不會成為障礙。而我鍾意踢中場中，他較喜歡踢邊路，也是可並存原因之一」。他亦讚這新隊友「肯射」，「他有射門的野心和能力幫助到球隊，本地球員較少像他夠膽遠射、有位就起腳，這是習慣」。

讚林衍廷有力立足日丙

神田也認為嘉緯是其一技術出色的香港球員，又點名隊友林衍廷防守不俗，也許有能力在日丙或地區聯賽立足，並提及來港3個月覺得香港與日本聯賽最大分別，「香港球隊常依重球員個人能力，日本球隊則較像以團隊形式比賽，在足球智慧上亦有一定差距」。

流浪今午3時在旺角大球場迎足總盃4強，11日內第3次對冠忠南區。此前雙方各勝一仗，南區在菁英盃4強互射12碼勝出，流浪上周港超小勝一球。流浪總監李輝立此前稱會長莫耀強開80萬元獎金爭足總盃，另一老大哥盧均宜稱球隊最近士氣不錯，笑言若流浪最終能參加亞洲賽，他就「真的圓夢」。