神田初外流 香江延足夢 由小國腳到日職聯失意 轉戰港超開拓未來選擇

文、圖：余瑋

神田夢實今年1月來港加盟標準流浪後，季中在港超各賽事上陣15場貢獻9入球及3次助攻，4次當選賽事最有價值球員，包括「地標戰」的菁英盃分組賽直入罰球梅開二度挫傑志、3次對晉峰共入5球。這名死球專家右腳處理罰球和角球總能產生威脅，上陣15仗為流浪取10勝，在港超排名坐四望三，菁英盃4強飲恨後，今於足總盃4強再鬥冠忠南區爭入決賽。在今季香港足球明星選舉最佳11人，神田昨在前鋒位置公眾投票暫領先，當事人也始料不及，「我想不到有這樣人氣，很驚訝」。

札幌青年軍出身 曾膺高圓宮杯U15神射手

神田在北海道札幌出生，父母和祖母取名「夢實」，寄望他將來夢想成真。他5歲在父親薰陶接觸足球，童年最常關注巴西名宿朗拿甸奴及近年日職落班的恩尼斯達。他加入北海道札幌岡薩多青年軍後，2009年成為高圓宮杯全日本U15少年錦標賽神射手，2013年升上一隊後，受過日本前國腳小野伸二嚴格指導；神田亦代表過日本U15至U17出賽，曾跟現役國腳南野拓實並肩作戰。

不過，出道司職前鋒的神田面對前場外援激烈競爭，他為札幌3季日乙合共僅上陣17場且零入球，之後轉投當年日乙球隊FC愛媛，改踢進攻中場仍上陣漸減，在札幌及愛媛最終都收到「戰力外」未獲留用的通知，一度要轉戰關東地區聯賽。一季後他重返日職聯加盟日丙YSCC橫濱，上季首5場都是正選，但之後受傷及季中易帥等因素而上陣不多，去年底完季再次不獲續約，透露當時已有掛靴打算，「我踢足球原因是希望在日職立足，在28歲卻與日丙球會約滿。我不想放棄，但也不得不放棄」。

當札幌青年軍同期戰友如深井一希、堀米悠斗及奈良龍樹等今季仍在日職活躍，神田在上季同效YSCC的前港腳歐陽耀冲引薦，今年初首出國來港落班，「如果現在我放棄做職業球員，唯一選擇只有成為足球教練，但我不想局限未來，所以決定到海外挑戰，繼續踢足球及從中學習英語，為將來人生開拓更多選擇」。

神田來港生活後，他在訓練以外時間會盡量抽空自學英語，「英語真的很難，但在香港有很多機會運用，我會盡量用英語與隊友交流」。神田很快與隊友打成一片，他入球後展示過去與友人常做的慶祝手勢時，流浪球員都有仿效，他周末又常結伴兩名隊友基藍馬和伊巴謙到尖沙嘴食晚飯，「我很喜歡香港，生活在交通等方面都很便利」。他亦很快感受到港人熱愛日本文化和美食，如上月他請假回札幌老家時，買機票時發覺航班長期爆滿，又驚訝有日本牛肉飯連鎖店常大排長龍。

家人欣慰外流表現 視旅港如命運安排

由曾萌生掛靴念頭，9月才29歲的神田，來港3個月後想法變成「自己能踢多久，就會繼續踢下去」，家人也對他在港表現感欣慰，「我3歲時曾來港旅行一次，當年印象已不記得，但家人都覺得在香港延續球員生涯就像命運安排」。今夏約滿的他雖已關閉重返日職聯的大門，「我相信幾乎沒可能」，是否續留港則稱此刻仍未有定案，「每年完季後我都會好好思考未來，然後作出最好決定」。神田以漢字「好」（日文喜歡意思）形容現時心境：「我希望凡事都全力以赴，努力在人生過着喜歡的生活，繼續做自己喜歡的事。」