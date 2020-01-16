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體育
2023年4月29日星期六
熱刺逼和曼聯「止血」 代帥美臣首戰不敗 讚麾下劣勢力追展拚勁
意甲演爭四大戰 米蘭羅馬視死如歸
港隊亞少賽首兩日取2銀3銅
李卓耀亞洲賽8強止步 仍創個人最佳
塞爾特人滅鷹晉級免搶七
陸奇尼傳下季或投平治 稱「還未接觸」惹議
體壇快訊：楊曉茹奪亞洲腰帶
SAT周六體育直播賽程
神田初外流 香江延足夢 由小國腳到日職聯失意 轉戰港超開拓未來選擇
同屬技術流 與林嘉緯惺惺相惜
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【明報專訊】（請看附圖）
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港隊亞少賽首兩日取2銀3銅
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