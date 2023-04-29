熱刺逼和曼聯「止血」 代帥美臣首戰不敗 讚麾下劣勢力追展拚勁

曼聯昨仗上半場佔據上風，先於7分鐘由查頓辛祖接應拉舒福特的傳送，在左路殺入禁區射入先開紀錄；44分鐘，紅魔再藉反擊由拉舒福特接應般奴費南迪斯的長傳後輕鬆射成2：0。不過，熱刺在換邊後表現反彈，由右閘柏度樸路在56分鐘妙射破網扳回一城，加上1分鐘後般費射中楣未能為曼聯拉開比數下，熱刺終在79分鐘靠韓國國腳孫興慜接應好拍檔哈利卡尼的傳中後近門射入扳平，結果兩軍各二言和齊告失分。賽後曼聯31戰得60分續排第4，領先踢多兩場的熱刺6分。

坦夏格批魔兵準備不足欠集中

對於紅魔上、下半場表現出現明顯反差，坦夏格直言：「我明白球員不是機械人，在足總盃4強戰畢120分鐘確是不易，但相隔4天理應有足夠的恢復，作為曼聯球員本來就應預期有這樣的賽程。我認為更大原因是球員是役準備不足及欠缺集中，有時你會覺得90%努力已足夠，這便會受到教訓。」

至於日前取代史迪連尼成為熱刺暫代領隊的賴恩美臣，則滿意麾下的發揮及拼勁，「不論賽果是勝和負，最重要是球員們團結一致。我有一支願意戰鬥的球隊，並展示出鬥心及團結，這一點很重要」。

威爾遜起孖 紐卡素大勝守季席

愛華頓跌尾二 護級路水深火熱

另外，紐卡素昨憑射手哥林威爾遜梅開二度，加上中場祖連頓及翼鋒積及梅菲各建一功，作客以4：1大勝有前鋒杜韋麥尼爾以角球直射入網「破蛋」的愛華頓，賽後32戰得62分續排第3位，拉開失分的曼聯兩分但多踢1場；大敗的「拖肥」則33戰得28分跌至尾二，護級形勢續水深火熱。至於修咸頓昨於主場以0：1不敵般尼茅夫，連續8輪不勝後續排榜尾，距安全區6分。

今晚英超上演3仗，其中尾四的諾定咸森林上仗爆冷擊敗白禮頓後，乘勇作客誓再於賓福特身上爭分求「上岸」。