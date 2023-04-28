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2023年4月28日星期五
曼城大勝阿仙奴 鞏固爭標主導權 迪布尼夏蘭特傳射居功 阿迪達認優勝劣敗勸振作
林柏特上任後錄五連敗 嘆車路士陷信心危機
熱火演季後賽「黑八奇蹟」 占美畢拿轟42分 領軍淘汰東岸一哥公鹿
國米今季首挫祖雲 第15次闖意盃決賽
巴塞爆冷負華歷簡奴 續拋離皇馬11分
體壇快訊：神田夢實膺港超1月MVP
電視精選
港隊下月主場戰國際場地盃 寓賽於操備戰亞運 李慧詩不參賽
李卓耀挫石宇奇 亞洲賽晉級8強
許建德GT歐洲耐力賽意大利首站奪亞
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【明報專訊】（請看附圖）
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