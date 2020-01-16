體壇快訊：神田夢實膺港超1月MVP

【明報專訊】日籍球員神田夢實（圖，相片由體記協提供）今年1月季中加盟標準流浪後3個月入9球，昨當選港超1月最有價值球員（MVP），這名28歲中場該月上陣3場入4球，包括「地標戰」在菁英盃分組賽罰球梅開二度，助2：1挫傑志。另外，香港足總宣布預售下月7日煞科傑志在旺角大球場對理文的門票，除下周一足總盃4強期間旺角場內預購，下周二至六辦公時間於賽馬會傑志中心或香港足球總會有售，正價150元、特惠票60元。理文昨落實曾昭達正式出任主教練。
多蒙特誓贏波擴優勢
領前德甲的多蒙特若明晨作客尾四的波琴凱旋，便可以將次席拜仁慕尼黑的優勢增至4分。拜仁將在下周日晚才在主場迎戰榜末的哈化柏林。「蜂兵」近3次聯賽作客2和1負，此役續有守將梅尼亞及尼高舒洛達碧克因傷缺陣。波琴首循環交手吞3蛋，現只多尾三史特加兩分。
斯佳輝首戰世界賽闖4強
首次參加桌球世界賽正賽的20歲中國小將斯佳輝，昨在8強賽以13：12險勝世界排名第21的32歲的蘇格蘭選手安東尼麥基爾，闖入4強，將與28歲的比素爭入決賽。這名比利時好手以13：10淘汰7屆冠軍奧蘇利雲後，被「火箭」稱讚是不可思議的天才。
難民隊征戰歐運會
國際奧委會（IOC）周三宣布，6月底在波蘭克拉科夫揭幕的第3屆歐洲運動會，將首次出現難民隊。該隊5名運動員分別出戰跆拳道及拳擊項目，其中3人原籍伊朗，其餘兩人則來自喀麥隆及阿富汗，目前均在歐洲定居。