體壇快訊：神田夢實膺港超1月MVP

多蒙特誓贏波擴優勢

領前德甲的多蒙特若明晨作客尾四的波琴凱旋，便可以將次席拜仁慕尼黑的優勢增至4分。拜仁將在下周日晚才在主場迎戰榜末的哈化柏林。「蜂兵」近3次聯賽作客2和1負，此役續有守將梅尼亞及尼高舒洛達碧克因傷缺陣。波琴首循環交手吞3蛋，現只多尾三史特加兩分。

斯佳輝首戰世界賽闖4強

首次參加桌球世界賽正賽的20歲中國小將斯佳輝，昨在8強賽以13：12險勝世界排名第21的32歲的蘇格蘭選手安東尼麥基爾，闖入4強，將與28歲的比素爭入決賽。這名比利時好手以13：10淘汰7屆冠軍奧蘇利雲後，被「火箭」稱讚是不可思議的天才。

難民隊征戰歐運會

國際奧委會（IOC）周三宣布，6月底在波蘭克拉科夫揭幕的第3屆歐洲運動會，將首次出現難民隊。該隊5名運動員分別出戰跆拳道及拳擊項目，其中3人原籍伊朗，其餘兩人則來自喀麥隆及阿富汗，目前均在歐洲定居。