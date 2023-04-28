熱火演季後賽「黑八奇蹟」 占美畢拿轟42分 領軍淘汰東岸一哥公鹿

瀕臨出局的公鹿昨仗首3節仍領先，一度拉開16分，但第4節被上仗豪取56分的熱火球星占美畢拿再發威，包括完場前2分11秒射入3分波，以及最後2秒籃底起手，追成118：118平手，要加時分勝負。最終熱火乘勢接連搶分，最多曾領先7分下，作客以128：126險勝公鹿，繼2012年費城76人淘汰芝加哥公牛後再現「黑八奇蹟」（第8種子贏頭號種子）；公鹿成聯盟史上首支分岸一哥在季後賽只得一勝被淘汰。畢拿全場攻入42分，中鋒艾迪比約交出20分、10個籃板及10次助攻的「大三元」數據，力壓為公鹿取38分的「字母哥」安迪度高安普，晉身次圈將鬥紐約人。紐約人作客以106：95挫克里夫蘭騎士，總場數亦贏4：1，相隔10年再闖次圈。

勇士三連勝 晉級次圈叫糊

西岸方面，首兩仗先敗的金州勇士，作客以123：116挫薩克拉門托帝王，三連勝後總場數以3：2反壓對方，離晉級只差一場；孟菲斯灰熊憑摩蘭特及迪士蒙班尼得分均「30+」，主場以116：99擊敗有勒邦占士及安東尼戴維斯均交出「雙雙」的洛杉磯湖人，場數追至2：3。