曼城大勝阿仙奴 鞏固爭標主導權 迪布尼夏蘭特傳射居功 阿迪達認優勝劣敗勸振作

曼城正選有5個變動，在足總盃4強連中三元的馬列斯被貝拿度施華取代位置。賽前聯賽三連和的阿仙奴有中場格列沙加傷癒復出。藍月在上半場形勢一面倒佔優，早於7分鐘已打開紀錄，夏蘭特在中圈控定長傳後立即傳予迪布尼突破快放，這名比利時國腳於禁區頂施冷箭柱邊入網，領先1：0。夏蘭特之後有兩次射門被門將蘭斯達爾救出。曼城在半場補時1分鐘拉開比數，迪布尼罰球傳中，後衛史東斯遠柱飛頂入網，起初旁證判越位，後經視像裁判（VAR）拉線檢查改判入球有效，在上半場領先兩球；作客的兵工廠半場只有2次攻門且未有中龍。

阿仙奴於54分鐘再失一球，隊長馬田奧迪加特後場回傳失誤被截，迪布尼再接應拍檔夏蘭特的傳送後射地波遠柱入網，在榜首大戰梅開二度兼交出今季英超第16次助攻顯功架。藍月領先3球後大局已定，兵工廠在86分鐘由中堅洛賀丁追回一球，連番失機的夏蘭特於補時5分鐘終破網，以1入球2助攻為曼城在主場大勝4：1，繼首循環作客勝3：1完成「雙殺」，賽後31戰73分追至只差阿仙奴2分且踢少兩場。夏蘭特今季各項賽事參與57球，當中英超已入33球，離舒利亞及高爾的單季入球紀錄只差一球。兵工廠近4仗3和1負不勝共失9分，中堅威廉沙列巴受傷缺陣下近6仗失13球，但昨篤定能前四完季，將相隔6季重返歐聯賽場。數據分析公司Opta在賽後預測，曼城贏得英超機率高達92.1%。

阿仙奴連續12場英超不敵曼城，阿迪達接掌後除了2020年足總盃決賽，在聯賽面對前東家兼「師傅」哥迪奧拿7戰全敗，他賽後承認球隊昨仗「完全沒有機會獲勝」，「我們要接受今場落敗的事實，不敵一支表現很出色的球隊，要繼續向前和振作起來。還有5場聯賽，在英超任何情况都可發生，我們會繼續競爭」。

兩廠兵名宿嘆仍存在差距

哥迪奧拿強調曼城仍落後

名宿韋拉及基昂均稱，兵工廠與曼城存一定差距，需要更多年才能追上水平。阿仙奴餘下5仗包括主場對車路士和白禮頓，以及作客紐卡素；曼城7場聯賽對手亦有車路士及白禮頓，以及護級分子韋斯咸、列斯聯及愛華頓，下月中還要在歐聯4強兩鬥皇家馬德里，頻密賽程或成藍月能否後上衛冕關鍵。曼城主帥哥迪奧拿僅稱現時分數仍落後阿仙奴，要逐場應對。