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2023年4月27日星期四
英超六軍參戰港會七人賽 相隔4年下月復辦 港足亞運腳練兵
港會新季簽4至5名職業兵 主場仿真草重鋪
金塊挫木狼闖次圈 約基治再締三雙 偕太陽爭入西決
李卓耀亞洲賽首圈過關
風帆港隊公布杭州亞運提名名單
熱刺迎曼聯 代帥美臣無懼考驗
阿根廷射手大四喜 基羅納爆冷贏皇馬
體壇快訊：黃鎮廷曼谷賽晉16強
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【明報專訊】（請看附圖）
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