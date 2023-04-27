熱刺迎曼聯 代帥美臣無懼考驗

賴恩美臣前日再被熱刺委任為看守領隊，將於明晨英超二次「地標」，在主場前四之戰面對連續3場聯賽向對手派蛋的曼聯，該名31歲少帥無懼這次嚴峻考驗，強調「會將我們所有精力集中在此役」。

首操與卡尼等主力密斟

熱刺周日英超作客以1：6慘負紐卡素，前帥史迪連尼被革職，並宣布賴恩美臣再任看守領隊，這熱刺名宿在社交網Twitter寫道：「我已為這次挑戰做好準備，也知道代表熱刺意味着什麼。」他曾於前季在摩連奴離隊後當「替工」，取4勝3負成績。他於英國時間周二已督師操練，其間不時與傳再被曼聯挖角的前鋒哈利卡尼等主力密斟。熱刺保留史迪連尼教練團中負責「死球」戰術的教練韋奧。熱刺今季英超有14個入球來自死球，只少最多的利物浦1次。

維拉小勝富咸升第5

英足盃決賽提早上演

熱刺近5場英超僅1勝後以32戰得53分跌落第6，落後分別少踢2及1場的四哥曼聯及季席紐卡素6分，「喜鵲」明晨將作客只得28分的護級球隊愛華頓。

阿士東維拉昨在主場以1：0挫富咸，將不敗走勢增至10場及以33戰得54分，以1分反壓熱刺升上第5。李斯特城憑後備上陣的36歲老將占美華迪末段建功，作客1：1逼和列斯聯，在今晨賽序前，兩軍分別以29和30分排尾四及尾五。此外，曼城與曼聯將於6月3日上演英格蘭足總盃決賽，賽會以警方維持治安為由，將開賽時間提早至當地下午3時。