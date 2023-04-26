體壇快訊：查比雅棄衛冕馬德里賽

奧蘇利雲世界賽8強領先

世界冠軍奧蘇利雲昨於英式桌球世界賽打出一棒128度，另有5次超過50度，在25局13勝的8強，首節領先比素6：2。麥克艾倫則另一場與克魯斯堡新丁積克鍾斯打和4：4。至於今晨對沙比的希堅斯，表示不滿賽會安排這仗今晚連續上演最後兩節。

巴塞兩將無緣明晨復出

西甲榜首巴塞隆拿明晨將作客華歷簡奴，主帥沙維證實翼鋒奧士文尼迪比利及後衛安達斯基斯坦臣要到下輪迎戰貝迪斯才可上陣。馬德里體育會則確認守將史堤芬沙域腳趾骨裂收咧。另外，近年多次引發爭議的46歲球證拉賀斯，據報不獲執法下季西甲。

祖雲下屆或被禁踢歐戰

祖雲達斯明晨於意大利盃4強次回合作客再戰上仗各一言和的國際米蘭，惟「斑馬兵」賽前迎來壞消息。《米蘭體育報》指歐洲足協（UEFA）將視乎祖雲假帳案審理進度，或主動出手禁止該會參戰下季歐洲賽，作為去年就財政公平條例（FFP）虛報資產負債表的懲罰。另外，羅馬昨於意甲作客1：3不敵阿特蘭大，被AC米蘭壓過跌至第5位。

中國歸化兵高拉特掛靴

31歲中國籍歸化兵高拉特昨宣布掛靴，這名巴西裔前鋒於2015年加盟當時中超班霸廣州恒大（現稱廣州隊），曾助球隊贏得亞冠盃及3屆中超，但在2019年曾外借回巴甲，不合國際賽上陣資格，他今年初已申請回復巴西籍。

4地爭辦下屆女足世盃

國際足協公布，2027年女足世界盃主辦權有4個地區有意競投，分別為巴西、南非、中北美洲的美國及墨西哥，以及西歐的德國、比利時及荷蘭，明年5月會員大會將選出主辦國。