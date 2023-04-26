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2023年4月26日星期三
曼城兵多將廣技勝一籌 阿仙奴缺爭標經驗待磨練
往績欠佳兼續缺沙列巴 阿迪達冀球員鬥志搭救
普捷天奴勢上車 隔3年半重返英超
熱刺再委賴恩美臣掌帥 球員賠球迷作客紐卡素票費
艾納沙盃賽4強出局 C朗恐四大皆空
足總認跟進不足致撞場 將確認餘下場租安排
電視精選
熱火黑八奇蹟叫糊 場數領公鹿3：1 畢拿轟生涯新高56分
呂吳配偕楊芯宜打入亞羽賽正賽
體壇快訊：查比雅棄衛冕馬德里賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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