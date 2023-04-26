熱刺再委賴恩美臣掌帥 球員賠球迷作客紐卡素票費

熱刺主席利維發公開信，表示周日對紐卡素的表現是「完全不可接受」，「這是毀滅性一幕，我們可看到很多原因導致發生這情况。我和董事局、教練及球員都必須承擔責任」。利維感謝史迪連尼於球隊今季艱難時期的貢獻，對方連同其教練團成員將一同離開。熱刺上月底辭退干地後，由助教史迪連尼任看守領隊，但在本月4場英超1勝1和2負僅取4分，爭前四亮紅燈，終與這名今季在干地抱恙期間多次暫代督師的意籍教練分道揚鑣。

31歲的美臣將第二度臨危受命，他曾在前季2021年4月球會解僱摩連奴後，暫代督師一個月。熱刺今季英超32戰53分暫排第5，落後第3的紐卡素及第4的曼聯6分，對方還分別踢少一場及兩場，緊接未來一周將主場對曼聯及作客利物浦。「紅魔」剛於足總盃4強在互射12碼險勝白禮頓晉身決賽，但有中場主力般奴費南迪斯勇戰受傷，其妻在社交網發布相片，看到這名葡萄牙國腳包紮了右腳，身旁更有保護靴及拐杖，料無緣鬥熱刺。