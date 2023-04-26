往績欠佳兼續缺沙列巴 阿迪達冀球員鬥志搭救

哥帥讚舊部阿迪達更像領隊

今季自第三輪起一直保持英超榜首之位的阿仙奴，因過去3輪連續和波失分下，雖目前以32戰得75分續領群雄，但卻比次席曼城多5分但踢多兩場，意味明晨征戰「藍月」的榜首戰必須取勝才可奪回爭冠主導權。惟雙方近7次交手「兵工廠」卻錄得全敗，主帥阿迪達賽前亦坦言：「心態將起關鍵作用，我看得見球員們的鬥志及決心，這種大戰更需要這些元素。」

反觀衛冕的曼城在射手艾寧夏蘭特大勇下，各賽事近12場取11勝1和之餘，目前亦在歐聯、英足盃及聯賽三線爭霸，哥帥表示：「開季時我已提及，聯賽是漫長戰爭，必須將每場都視為決賽看待，這正是己隊如今仍有望爭標的原因之一。」此外，他亦不忘大讚昔日副手阿迪達，「在他接手後，阿仙奴的進步是顯而易見的，我會說自己只是個教練，阿迪達比我更像個領隊，因他不只在陣式及戰術上著墨，在球會結構及球員的心態等都明顯起了不少作用」。

軍情方面，阿仙奴除了已收咧的富安健洋及艾利尼外，主力中堅威廉沙列巴亦續因背傷缺陣，但中場格列沙加則有望趕及候命；曼城則僅得後衛尼敦阿基因腿筋傷患避戰。