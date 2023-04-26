曼城兵多將廣技勝一籌 阿仙奴缺爭標經驗待磨練

曼城vs.阿仙奴 now611/621台 明晨03：00直播

對阿仙奴的感覺多少似去年翻版。上屆於爭四之路，長期猶如神功護體，不少場合按照戰况理應失分卻毫髮無損，直至三、四月左右的衝刺階段開始均值回歸；今屆升級爭標，乘着賽程較少延期而佔據榜首至今，但當見到尼基迪亞、雷斯尼爾遜之輩也腳腳七注屢做救世主，便該有心理準備出得嚟行預咗要還。請無謂歸咎遭球證及VAR誤判搞死幾多次，畢竟對比曼城，也不見得兵工廠在這環節真的吃虧了。

史東斯或成藍月無閘陣破綻

倒是由此發現阿仙奴將帥大多尚未承受得起爭霸壓力。話說二月被賓福特憑問題球逼和，裁判組織事後認錯並道歉，阿迪達回應時卻謂「只有給回我兩分才會滿意」。普通人看着大抵不覺有問題，甚或認為很理所當然，然而從運動心理角度不屬好現象，反映過分在意這兩分，潛意識害怕無法彌補就此飲恨。常講的冠軍教頭、大賽球員，需要經驗和自信相輔相成，由零到一往往最難，所以上仗閃電落後兩球後負責召喚隊友振作的，並非正式隊長的奧迪加特，而是去夏方自曼城來投的辛真高。

別誤會刻意貶低阿迪達，事實乃從他接掌兵工廠帥印之初即表明期待，這兩季盡顯擔任「藍月」助教的日子沒白費，帶有哥迪奧拿水印的圍搓和反搶結構基本功進步神速，亦不乏戰術微調如兩閘功能轉變、馬天尼利如何兼顧拉邊與入球等等。不過教識徒弟，師父仍在，論調兵遣將的心思，哥帥可絕不輸於阿迪達，而且正是旁人眼中的為變而變諗多咗，幫助曼城建立王朝。

必須承認，曾經有一刻以為，藍月買了夏蘭特就順理成章天下無敵，實際上當然沒那麼一條直路。或許曼城眾將最初亦如柏高般大安旨意，也或許中後場的確略為退化及狀態低迷，忘掉耐心做好地面組織的初衷。哥帥先後試過讓史東斯扼守右路、貝拿度施華串演左閘、提拔「小拿姆」Lewis司職內移右閘，無奈效果皆短暫，於是釜底抽薪跳出四後衛框架，改成三中堅配合史東斯推上防中伙拍洛迪，得咗。

廠兵下季兼顧歐聯勢戰績倒退

史東斯在歐聯出征拜仁一役所展現的抗逼搶能力叫人驚嘆，阿仙奴截斷這條輸血管的機會唔係冇，細啲咁解啫，但又不能不試，因為接連失分後，形勢已由曼城許勝不許和逆轉為自己非勝不可，奪冠希望卻是隨時有今生冇來世。下季先撇開紐卡素等豪門的繼續強化或復活不談，甚至假設曼城被扣分或禁止增兵好了，兼顧歐聯的阿仙奴有否充足兵力再接再厲？參考近年的組軍決策，好像有點抆水呢。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。