體壇快訊：亞洲賽今迪拜開戰

王楚欽澳門賽衛冕

中國隊周日在WTT澳門乒乓冠軍賽男、女決賽皆演同室操戈，其中世界第2的王楚欽在男單決賽，以局數4：0輕取奧運5金師兄馬龍，成功衛冕。王曼昱則在兩度落後下，以4：2力挫4強淘汰一姐孫穎莎的陳夢，贏得個人第2項冠軍賽錦標。

希堅斯世界賽晉8強

桌球世界賽昨續於英國克魯斯堡劇院上演，世界排名第11的蘇格蘭名將希堅斯在16強首節遙遙領前局數8：0下，最終單場四度單棒「破百」，以13：2輕取基倫威爾遜，8強將撼世界二哥施比或加利威爾遜的勝方。至於趙心童等10名涉操控賽果被停賽的中國球手，昨起接受世界桌球總會審訊。

廣東20年首無緣4強

曾11次奪得中國職業籃球聯賽（CBA）總冠軍的廣東東莞大益，周日在季後賽8強主場以96：101不敵浙江東陽光，總場數以1：2遭淘汰，是該隊自2002/03年球季以來，近20年首次無緣4強。浙江隊晉級後，將與衛冕之師遼寧本鋼爭入總決賽。