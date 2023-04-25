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2023年4月25日星期二
曼聯12碼射贏白禮頓 劍指英盃賽雙冠 6月溫布萊決戰曼城 坦帥誓阻宿敵三冠美夢
哥帥盼曼城球迷結「藍海」迎廠兵
史迪連尼自責調配失誤致熱刺慘敗
拉斯柏度尼補時建功 拿玻里絕殺祖雲 最快下周日封王 史巴列堤促保持冷靜
皇馬征基羅納 兩法國兵掛免戰牌
足壇快遞：燕豪芬3球大勝阿積士
電視精選
勇士險勝帝王扳平場數 末段誤叫暫停 居里幾乎淪輸波罪人
法拉9月半馬最後探戈
艾卡拉斯巴塞公開賽封王 謙稱前輩拿度缺席才奪冠
體壇快訊：亞洲賽今迪拜開戰
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼聯12碼射贏白禮頓 劍指英盃賽雙冠 6月溫布萊決戰曼城 坦帥誓阻宿敵三冠美夢
哥帥盼曼城球迷結「藍海」迎廠兵
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