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2023年4月24日星期一
巴塞小勝雙殺馬體會 美斯傳帶15箱行李返西班牙回巢
拜仁4場不勝 蜂兵登頂 文尼破入球荒 難阻爆冷負緬恩斯
盧卡古梅開二度 國米近6仗首勝
法拉倫馬告別戰第9 傑杜姆僅慢世績16秒
黃尹雋重奪全馬港績 快紀嘉文舊紀錄37秒
蘇慧音下月底復操 黃卓寧同放眼世大運
理文大勝保爭標希望 大埔主帥將離隊
施維雅達衛冕斯圖加特賽 莎芭倫卡三度飲恨
體壇快訊：黃家豪亞洲盃青年組封王
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曼城不失球闖英足盃決賽 哥迪奧拿不幻想三冠夢
紐卡素6：1大破熱刺 壓曼聯升第3
足壇快遞：死侍球會重返英乙
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【明報專訊】（請看附圖）
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