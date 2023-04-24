巴塞小勝雙殺馬體會 美斯傳帶15箱行李返西班牙回巢

巴塞隆拿今仗以羅拔利雲度夫斯基作箭頭，伙拍翼鋒拉芬夏比洛尼及費倫托利斯攻堅。拉芬夏於完半場前助攻費倫托利斯，助巴塞結束西甲及西班牙盃共3仗「食白果」，並以這入球全取3分，也令馬德里體育會連續13場聯賽不敗告終，賽後被巴塞拋離16分。

另西班牙知名記者Gerard Romero披露，季尾約滿PSG的35歲前鋒美斯，日前協助球隊在法甲作客2：1挫昂熱後，已與家人飛返巴塞隆拿，Romero說：「這是一次不尋常的巴塞隆拿探訪，因美斯的助手比比哥斯達亦隨行，而且有15箱行李。相比於以往回到巴塞隆拿，美斯今次在機場是利用特別通道離開，所以沒有人知道他已回來。」

巴塞今夏美國之旅傳預埋美斯

Romero認為美斯已無限接近今夏以自由身回巢巴塞，「接下來幾天裏，我們必須保持警惕，因為可能會發生一些事情」。西班牙傳媒也報道，巴塞渴望7月19至30日期間，在「美國之旅」的季前熱身賽上演有美斯壓陣。另外，爭取法甲五連霸的PSG，領前昨在主場以3：0大勝摩納哥的朗斯9分，而聯賽尚餘6輪比賽。

阿辛斯奧助皇馬輕取切爾達

皇家馬德里迎戰切爾達一役，主隊藉馬高阿辛斯奧先在42分鐘，接應前線拍檔雲尼斯奧斯祖利亞傳中射入，後於48分鐘開角球予守將艾達米列達奧頂成2：0完場。27歲的阿辛斯奧今年狀態大勇，各項賽事已斬獲8球和有3個助攻，但教練安察洛堤卻提別稱讚近仗由防中改踢左閘的卡馬雲加是完美球員。

皇馬門將泰拔高圖爾斯則說：「為蟬聯西甲冠軍，我們會奮戰到數字上不能趕過巴塞。聯賽失分令人惋惜，但因兼顧歐聯，這卻又是難免的。」這名比利時國腳續敦促友須連贏接着的3場聯賽，以為西班牙盃決戰奧沙辛拿，以及歐聯4強首回合大戰曼城壯聲勢。