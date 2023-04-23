體壇快訊：黃諾熙文麗淇亞少奪冠

孫穎莎24連勝斷纜

世界第一的樊振東及孫穎莎齊無緣今日舉行的WTT澳門冠軍賽決賽。樊振東前晚爆冷決勝局不敵法國隊球手列布倫，於男單8強出局，列布倫其後於4強敗予馬龍。至於孫穎莎則在4強直落4局不敵中國隊隊友陳夢，國際賽24連勝斷纜。

佐高域棄戰馬德里賽

世界一哥佐高域上周於波斯尼亞出戰ATP巴尼亞盧卡公開賽，但昨以4：6、6：7不敵塞爾維亞同胞拿祖域，8強出局；近期受手肘傷困擾的他亦調整法國公開賽備戰賽程，退出未來10日的ATP馬德里公開賽。俄籍球手羅比夫則先後擊敗主場球手森賀爾及斯洛伐克球手莫簡，率先打入決賽。

俄新星破200米蛙世績

俄羅斯長池游泳錦標賽昨煞科，18歲新星芝古露娃（Evgeniia Chikunova）於女子200米蛙泳游出2分17.55秒，以1.4秒大幅度刷新世界紀錄。世界泳聯現時雖禁止俄將參加國際賽，但仍會承認他們的比賽成績。