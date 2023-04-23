世界女排聯賽重臨香江 門票周二開售 女長城偕7列強獻技

世界女排聯賽自去年起實行新賽制，初賽縮減至6個分站，每站增至有8支國家隊參與，比賽場數亦由舊制的6場，大幅增加至16場。今屆香港站參賽隊伍除了中國女排，還有上屆聯賽冠軍意大利、土耳其、多米尼加共和國、波蘭、荷蘭、加拿大，以及保加利亞隊等世界頭16位勁旅。

睽違4年再辦 港排總盼見搶飛潮

香港站賽事設有大約1.1萬座位，逾五成門票將在4月25日起於城市售票網公開發售。門票分兩類，下午1時半場次每場劃一票價為150元；其餘門票則可一票觀看同晚兩場賽事，票價由140元至1280元不等，6月13日的揭幕戰由多米尼加共和國對波蘭隊，同晚中國女排鬥加拿大隊。香港排球總會會長吳守基表示，今次過千元的門票是全新劃位，有機會與球員近距離接觸，他又稱香港站入座率屬全世界最高，期望會有搶飛熱潮。

中國女排前隊長、曾在2016年里約奧運奪金的惠若琪，相隔6年再次訪港，已退役的她笑言感覺仍舊親切，又坦言喜歡在港觀賽的氣氛，因觀眾十分熱情，令她留下美好回憶，「每次都有啦啦隊方陣，給我們設計獨特口號，對球員來說，真的有種跟球迷互動，和在主場比賽的感覺」。

前國手惠若琪訪港 冀球迷為後輩打氣

中國女排在東京奧運失利後重組，改由蔡斌執教，同時加入多名新兵，惠若琪強調球隊磨合需時，盼球迷給中國女排更多包容，「我現在只是球迷，希望場外給她們打氣，我看見她們很努力去準備，肯定想為大家貢獻精彩的球賽」。現役香港丙組排球員的藝人楊偲泳透露，從小就是中國女排的球迷，盼有機會入場觀賽，特別期待「女長城」在壓軸一戰對意大利隊。