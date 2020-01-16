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2023年4月23日星期日
連續3仗失分 阿仙奴讓爭冠主導權 僅和榜末修咸頓 阿迪達勉聚焦榜首大戰
曼聯爭入英足盃決賽 坦帥信麾下慘敗後反彈
熱刺迎爭四前哨戰 代帥籲把握死亡賽程搶分
傑志輕取晉峰續居首 倘理文今失分即封王
季後恐再扣分 祖雲迎拿玻里不容有失
約基治三雙 金塊三挫木狼晉級在望
足壇快遞：改阿根廷主辦 世青盃抽籤出爐
SUN周日體育直播賽程
世界女排聯賽重臨香江 門票周二開售 女長城偕7列強獻技
港七欖男隊挑戰賽首站摘季
體壇快訊：黃諾熙文麗淇亞少奪冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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