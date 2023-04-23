傑志輕取晉峰續居首 倘理文今失分即封王

剛加盟傑志的港足中場陳俊樂昨先做座上客，「藍鳥」憑基爾頓及米基爾在7及34分鐘各入一球，主場2：0輕取晉峰，韓國前國腳金信煜最後9分鐘後備落場，合計為傑志上陣6場仍未開齋。

理文今午3時在將軍澳運動場對深水埗若失分，傑志將提早一輪封王，惟朱志光拒作假設，「陣中球員都身經百戰，已準備好最後一場（鬥理文）」。

晉峰證續戰 5位數邀樂天女孩訪港

晉峰煞科日於青衣運動場主場對香港U23，邀請台灣啦啦隊「樂天女孩」8名成員訪港做表演嘉賓，明晚10時在球會網頁優先公開售票。晉峰總教練何信賢透露戲金約5位數，已知有逾20名台灣球迷將專程來港入場，期望藉活動增加球迷關心香港足球，以及吸引更多投資者贊助本地足球。他亦確認晉峰下季會續戰港超。

標準流浪昨憑金旻奎奠勝，在斧山道運動場以1：0挫冠忠南區，這韓籍中堅報卻上周中菁英盃4強被對方淘汰之仇。流浪17戰30分追至第3的南區僅1分，最後一輪方知季軍誰屬。