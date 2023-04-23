曼聯爭入英足盃決賽 坦帥信麾下慘敗後反彈

曼聯在歐霸出局後，緊接今晚在溫布萊球場出戰英格蘭足總盃4強對白禮頓爭入決賽。領隊坦夏格表示，「紅魔」今季曾經歷3次大敗後都能迅速反彈，有信心今仗亦能做到。

梳爾料客串中堅解兵荒

曼聯日前在歐霸8強次回合作客0：3大敗予西維爾出局，不足3日要再迎接硬仗，在足總盃4強惡鬥白禮頓。坦夏格賽前提及，紅魔今季曾在英超先後大敗予賓福特、曼城及利物浦，但之後一仗都能立即重返勝軌，「我們必須面對失望及盡快重新振作，我有信心今仗能再次反彈」。不過紅魔仍陷「中堅荒」，除一對正選華拉尼及利辛度馬天尼斯續養傷，是役還有隊長哈利馬古尼累積黃牌要停賽，預計會由剛傷癒的左閘勞基梳爾串演中堅，伙拍域陀連迪路夫。

白禮頓今季強勢，在英超「雙殺」車路士、三鬥利物浦取2勝1和，包括在足總盃32強淘汰「紅軍」，還有作客2：1擊敗今仗對手曼聯。自從領隊迪沙比季初接掌後，一對翼鋒三笘薰與蘇利馬治發揮神勇，其中日本國腳「三球王」在左路大戰曼聯右閘兼防守專家雲比沙卡將成焦點。不過「海鷗」亦陣容不整，除門將積臣史迪利因傷上陣成疑，右閘祖爾韋特文及年輕前鋒艾雲費格遜於上仗對車路士同告受傷料缺陣。