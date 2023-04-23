連續3仗失分 阿仙奴讓爭冠主導權 僅和榜末修咸頓 阿迪達勉聚焦榜首大戰

過去兩仗同樣在領先兩球下被逼和的阿仙奴，昨仗雖有名宿亨利、韋拉及蘇甘保一同現身撐場，但開賽僅30秒便因門將蘭斯達爾傳送失誤，令修咸頓前鋒卡路士艾卡拉斯輕鬆射入先開紀錄。14分鐘，倒戈的修咸頓翼鋒禾確特藉反擊接應艾卡拉斯的傳送，殺入禁區射成2：0。「兵工廠」及後如夢初醒，圍攻下憑翼鋒加比爾馬天尼利在20分鐘接應布卡約沙卡的傳中射入，追成1：2。

禾確特倒戈建功 沙卡補時扳平保1分

惟換邊後阿仙奴再受打擊，於66分鐘被後備上陣的「聖人」後衛卡列達卡亞接應角球頭槌頂入拉開比數。及後阿迪達先後換入尼基迪亞及雷斯尼爾遜尋突破，終在88分鐘先由隊長馬田奧迪加特遠射得手，再憑尼爾遜於90分鐘射門被擋出後，由沙卡補射入網扳平，最終阿仙奴在全場逾七成控球及多達25次攻門下，僅以3：3言和修咸頓，連續3輪聯賽和波，賽後雖以32戰得75分續居首，但僅領先踢少兩場的次席曼城5分，失去爭冠主導權，至於修咸頓則以32戰得24分續包尾，距安全區3分但踢多1場。

阿仙奴下仗將在周四凌晨作客曼城，意味這場賽事將直接左右今屆英超爭標大局。阿迪達昨賽後表示：「我們再次令自己陷入了困境，減少失誤這一點有必要改善，但是役麾下在落後時展示了強大的鬥志和決心，我為此感到欣喜，我喜歡他們。」他又直言作客「藍月」將會全力爭勝，「即使己隊處於困難時刻，但球季仍未結束，若要爭冠在這樣的大戰就必須爭取拿下3分，我們將會做好最佳準備應戰」。

身為利物浦名宿的球評加歷查指出，阿仙奴仍可靠下仗擊敗曼城取回爭標主導權，但認為近3仗失掉6分對該會打擊甚大，加上與曼城的對賽近7戰全敗，「要笑到最後或許需要一些奇蹟」。

另外，富咸昨晚憑哈利威爾遜及安達斯彭利拿的入球，主場以2：1擊敗護級分子列斯聯。