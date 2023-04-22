冰嬌衝國際 奪冠吐烏氣 16歲小將鄭敏鎣圓夢躋港隊 難忘世界賽之旅

在香港這亞熱帶氣候地區，冰球屬冷門運動，但Katrina在保良局陸慶濤小學就讀四年級時，機緣巧合下成為初創校隊的班底。她表示：「一開始學校成立冰球隊，希望找些懂得溜冰的學生參加，碰巧我小時候學過花式滑冰，當時放學後沒太多活動，我覺得很悶，就希望參加多些活動，令生活更充實。」

雖然花式滑冰與冰球同在溜冰場上練習，但兩項運動大不同，活潑好動的Katrina坦承喜歡節奏極快兼充滿碰撞的冰球，故一試便愛上。談到冰球，小妮子興奮得眉飛色舞，「冰球速度好快，而且多碰撞，好過癮，加上我們穿上保護裝備後不會撞死，所以很好玩。花式滑冰只是轉來轉去，要做指定動作，但冰球可拿着球杆打球，在場上觀察對手，思考對策」。

羅馬非一日建成，新成立的球隊要進步，須透過不斷練習和比賽累積經驗。Katrina透露在小學校隊時只得一人懂打球，但一己之力難以扭轉局面，因此初時輸多贏少，但一時挫折未令她卻步，反而燃起鬥心，「我們剛開始學打冰球，第一場比賽連球杆都握不好，但我們不在意被炒幾多球，只想做好之前練習過的技術。可能每場為自己定個目標，希望入到一球，激勵自己進步」。

花費逾萬購裝備 家人囑以入球展恆心

由於冰球裝備價格不菲，Katrina透露頭盔要2000多元，冰鞋又要數千元，整套裝備動輒近兩萬元，她感激父母一直支持，稱購買屬於自己的裝備，成為進步的動力之一，「父母只要求我在打球與學業之間取得平衡，最初我想買裝備時，他們要我肯定不是三分鐘熱度，並且要我取得入球。用自己努力換來的，感覺真的與別不同」。

Katrina效力的冰球會WIHO，曾於2019至21年球季贏得本地聯賽的季後賽冠軍，現時在保良局羅氏基金中學就讀中四的她，更是2021/22年球季的最佳助攻球員。上月剛滿16歲的Katrina，首入選港隊並出戰IIHF女子世界冰球錦標賽第3級別A組，在首戰面對保加利亞隊即取得入球，她直言是難忘一刻，「第一次打這麼大型的國際賽，對自己沒太大要求，只希望跟師姐學習並做好本分。能入波是驚喜，那時冰球碰巧彈中我的腳入網，有很大幸運成分」。

港隊在這次世界賽5戰取4勝1負，歷史性封后，Katrina直言這趟羅馬尼亞之旅對自己是個挑戰，「第一次離開父母到這麼遠的地方，也沒想過4月的羅馬尼亞只有-3℃，我不適應當地天氣就凍病了，身體狀况好差」，惟她笑稱一班師姐對自己照顧有加，讓自己「就像多了十多個媽媽」。

陣中最年輕無礙融入 盼湊廿小將戰青年國際賽

對於首次入選港隊，Katrina坦承一開始打球的目標，就是想入港隊，「我由零開始學打球，到現在入選港隊，這滿足感真的很難形容」。球隊只得4名2007年出生的球員，但Katrina稱年紀無礙她融入港隊，「因我們目標一致，只想贏波」。

現時香港打冰球的女生不多，Katrina盼未來有更多人參與，增加參與青年組國際賽機會，「我好想香港可派隊打U18國際賽，在2005至08年出生是適齡球員，要至少20人才可出隊，但我們現在只有10人」。她又稱羨慕歐美冰天雪地的環境，但未有打算到海外升學。

文：許嘉明、圖：朱安妮