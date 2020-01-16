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2023年4月22日星期六
曼聯吞3蛋緣盡歐霸 迪基亞馬古尼送禮 對西維爾5仗不勝
祖雲雙喜臨門 獲撤扣分意甲升季席 歐霸闖4強
港足明星選舉投票展開 疫後首辦實體頒獎 丹恩奴域無緣蟬聯
曼城英足盃迎錫菲聯 哥帥信可衝三冠
格連停賽居里發威 勇士挫帝王扳回一城
東方放眼CBA 下月友賽國籃
體壇快訊：港明年辦五人棒球世盃
SAT周六體育直播賽程
冰嬌衝國際 奪冠吐烏氣 16歲小將鄭敏鎣圓夢躋港隊 難忘世界賽之旅
港冰場稀少礙發展 學校引仿真場推廣
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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