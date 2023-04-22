港足明星選舉投票展開 疫後首辦實體頒獎 丹恩奴域無緣蟬聯

明加索夫成足球先生大熱

今屆港足明星選舉設有17個獎項，包括香港足球先生、明星11人、最佳青年球員及最佳教練等，公眾本月內可到網頁www.hkfa.com/vote投票，亦可在未來兩周7場本地賽事場內投票。有別近屆最佳11人為1名門將、後衛和中場各4人及兩名前鋒，今屆減少一個中場、增加一個前鋒名額。今屆港足先生料由爭標雙雄的傑志土庫曼國腳明加索夫與理文翼鋒艾華頓之爭；最佳青年球員熱門人選有冠忠南區門將伍瑋謙、傑志前鋒潘沛軒、東方前鋒孫銘謙及黃皓雋等。

10隊港超球員代表昨出席明星選舉記者會，獲傑志提名的新晉港腳潘沛軒稱會繼續做好自己，「當然希望獲獎，但首要還是專注備戰聯賽及足總盃」。他又推選隊友明加索夫做港足先生，「明加索夫今季表現有目共睹，無論比賽和訓練態度都非常好」。

傑志簽港腳陳俊樂兩年

傑志今晚6時在旺角大球場在港超對晉峰前，昨宣布與陳俊樂簽約兩年至2025年，將穿16號球衣。這名27歲港足中場原效中超廣州城於上月底散班後回復自由身，「樂仔」稱傑志配套好，對球員是吸引，感謝主教練朱志光給機會加盟，「我會努力盡快適應球隊踢法，爭取在亞冠盃上陣」。朱志光稱現時未知樂仔能否完季前完成球員註冊，但對方加盟後可保持狀態，從而6月中獲港足重召。

港足主教練安達臣透露，將於6月5日開操備戰兩場友賽，除落實6月19日主場對泰國隊，預計6月15日將作客鬥越南隊。