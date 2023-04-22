祖雲雙喜臨門 獲撤扣分意甲升季席 歐霸闖4強

祖雲達斯因涉在2019至21年間的資產負債表虛報球員買賣收支及球員疫下自願減薪的月數，令帳面與實際開支相距1.55億歐元（約12.1億港元），多名前高層被檢控，而意足總更判罰該會今季聯賽扣15分。

不過，在昨晨完成聽證會後，雖然祖雲前會長安德烈艾里尼及前體育主管柏拉迪斯等人均上訴失敗，其中現為熱刺總監的柏拉迪斯更隨即被會方解僱；但前副會長尼維特等3人上訴得直，並因控方缺乏被告犯案的合理動機，裁判官宣布須發還重審。意足總及後決定解除年初的扣分判罰，令祖雲現於意甲以30戰得59分，由第7升上第3，一口氣壓過羅馬、AC米蘭、國際米蘭及阿特蘭大。

意甲破天荒5隊闖歐戰4強

歐霸方面，祖雲達斯昨於8強次回合作客1：1言和士砵亭，總比數贏2：1過關，將與西維爾爭入決賽。至於羅馬昨於主場小勝飛燕諾2：1，總比數打和2：2，最終「首都狼」在加時階段連入兩球拿下勝利，闖4強後將鬥利華古遜。

此外，費倫天拿昨於歐協聯8強次回合雖主場以2：3不敵列治普斯納，但總比數贏6：4，連同歐聯的米蘭雙雄，以及歐霸的祖雲及羅馬，令意甲球會破天荒單季有5隊躋身歐洲賽4強。